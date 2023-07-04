Україна отримала новий транш від МВФ, а росіяни атакували Суми дронами: новини за 3 липня

Детальніше про те, що сталося у понеділок, 3 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України

Українські військові ліквідували ще 600 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 230 260 військових.

За даними британської розвідки, російське вторгнення в Україну призвело до того, що чверть громадян були змушені залишити свої домівки.

У РФ заявили про "замах" на "главу" окупованого Криму

ФСБ РФ заявила про нібито "припинення спроби замаху" на "голову" анексованого Криму Сергія Аксьонова. Нібито його здійснив завербований СБУ росіянин.

Тариф на воду залишиться незмінним. НКРЕКП скасувала рішення після критики Зеленського

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду.

Війна не закінчиться, поки Крим перебуває під окупацією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вважатиме перемогою у війні над Росією відновлення територіальної цілісності нашої держави станом на 1991 рік. Тобто війну не буде закінчено, поки Крим буде знаходитися під російською окупацією.

Росіяни атакували Суми "Шахедами"

Вчора російські окупанти застосували "Шахеди" для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири "прильоти". В результаті атаки загинули дві людини, ще 19 отримали поранення.

Крім того, через удар було пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки.

ЗАЕС вперше за чотири місяці підключили до резервної лінії електропередач, - МАГАТЕ

ЗАЕС було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою.

Німеччина та Данія найближчими тижнями доставлять в Україну десятки Leopard 1

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна в рамках військової допомоги отримає від Німеччини та Данії танки Leopard 1A5 вже найближчими тижнями.

Суд заарештував нардепа Алексєєва у справі про шахрайство

Суд у Львові обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Україна отримала другий транш від МВФ на 890 млн доларів

Україна отримала другий транш у розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни.

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