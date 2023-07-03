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Війна не закінчиться, поки Крим перебуває під окупацією, - Зеленський

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Понеділок 03 липня 2023 13:29
Війна не закінчиться, поки Крим перебуває під окупацією, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна вважатиме перемогою у війні над Росією відновлення територіальної цілісності нашої держави станом на 1991 рік. Тобто війну не буде закінчено, поки Крим буде знаходитися під російською окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

Попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, президент зауважив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася", - сказав він.

На запитання, чи є сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський сказав: "Тоді це не буде перемогою".

Звільнення Криму

На початку квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може повернути Крим протягом 5-7 місяців. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що під час вибору методу звільнення півострова усе залежатиме від поведінки РФ.

До того ж, президент України наголошував, що без Криму не буде спокою міжнародним відносинам і праву.

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Володимир Зеленський Крым
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