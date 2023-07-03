У РФ заявили про "замах" на "главу" окупованого Криму
ФСБ РФ заявила про нібито "припинення спроби замаху" на "голову" анексованого Криму Сергія Аксьонова. Нібито його здійснив завербований СБУ росіянин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".
За даними ФСБ, нібито замах готував громадянин Росії, 1988 року народження, "який був завербований співробітниками СБУ". Він нібито пройшов на території України "курс навчання розвідувально-підривної діяльності, у тому числі - навчання мінно-вибуховій справі".
У червні 2023 року, йдеться в поширеному ФСБ повідомленні, "агент іноземної спецслужби" прибув у Крим і розпочав підготовку до теракту - він планував підірвати автомобіль Аксьонова.
"Однак довести злочинний намір до кінця підривник не встиг, оскільки при вилученні зі схованки вибухового пристрою він був затриманий", - заявили у ФСБ.
Наразі нібито росіянина затримано.
Нагадаємо, у червні 2021 року Україна завершила розслідування щодо окупації Криму та державної зради, скоєної вісьмома колишніми високопосадовцями Автономної Республіки Крим. У справі фігурує так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов.
У листопаді того ж року Київський апеляційний суд дозволив затримати ватажка кримських окупантів Сергія Аксьонова. Йому інкримінують сепаратизм, тероризм та ще низку кримінальних статей.
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