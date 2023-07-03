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У РФ заявили про "замах" на "главу" окупованого Криму

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Крим, Понеділок 03 липня 2023 10:48
У РФ заявили про "замах" на "главу" окупованого Криму Фото: гауляйтер анексованого Криму Сергій Аксьонов (facebook com aksenov rk)
Автор: Наталія Гурковська

ФСБ РФ заявила про нібито "припинення спроби замаху" на "голову" анексованого Криму Сергія Аксьонова. Нібито його здійснив завербований СБУ росіянин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

За даними ФСБ, нібито замах готував громадянин Росії, 1988 року народження, "який був завербований співробітниками СБУ". Він нібито пройшов на території України "курс навчання розвідувально-підривної діяльності, у тому числі - навчання мінно-вибуховій справі".

У червні 2023 року, йдеться в поширеному ФСБ повідомленні, "агент іноземної спецслужби" прибув у Крим і розпочав підготовку до теракту - він планував підірвати автомобіль Аксьонова.

"Однак довести злочинний намір до кінця підривник не встиг, оскільки при вилученні зі схованки вибухового пристрою він був затриманий", - заявили у ФСБ.

Наразі нібито росіянина затримано.

Нагадаємо, у червні 2021 року Україна завершила розслідування щодо окупації Криму та державної зради, скоєної вісьмома колишніми високопосадовцями Автономної Республіки Крим. У справі фігурує так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов.

У листопаді того ж року Київський апеляційний суд дозволив затримати ватажка кримських окупантів Сергія Аксьонова. Йому інкримінують сепаратизм, тероризм та ще низку кримінальних статей.

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