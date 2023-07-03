ua ru
Пн, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суд заарештував нардепа Алексєєва у справі про шахрайство

Новость на русском →
Львів, Понеділок 03 липня 2023 18:17
Суд заарештував нардепа Алексєєва у справі про шахрайство Фото: Сергій Алєксєєв (facebook com deputy alekseev)
Автор: Дмитро Браславський

Суд у Львові сьогодні, 3 липня, обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Личаківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 2 млн гривень.

Справа Алєксєєва

Нагадаємо, у п'ятницю СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про викриття народного депутата, який нібито за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Правоохоронці задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч доларів та іншої частини траншу.

Джерела РБК-Україна повідомили, що фігурантом справи є народний депутат від партії "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв. Він очолює підкомітет Ради з питань правоохоронної діяльності.

Парламентарю оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Як ми повідомляли, ДБР проситиме для Алєксєєва запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 10 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів депутати Суд Верховна рада
NEWS
Війна не закінчиться, поки Крим перебуває під окупацією, - Зеленський
Війна не закінчиться, поки Крим перебуває під окупацією, - Зеленський
DAILY
Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени