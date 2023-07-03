Україна отримала другий транш від МВФ на 890 млн доларів

Україна отримала другий транш у розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни.

Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів від МВФ. Загальне фінансування за програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) складає 15,6 млрд доларів.

“Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Програма від МВФ

У кінці березня Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на суму 15,6 млрд доларів. У рамках цієї програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки для України, який оцінюється в 115 млрд доларів.

У рамках зазначеної програми, українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків як умову для отримання подальшого фінансування. Ці структурні маяки включають реформи та заходи, спрямовані на поліпшення економічного становища країни, зокрема у сферах фінансового сектору, податкової системи, бюджетної дисципліни, приватизації, антикорупційних заходів, покращення бізнес-клімату, енергетичних реформ та інфраструктурного розвитку.

Місія МВФ працювала у Відні з 23 по 30 травня 2023 року. Було досягнуто згоди про оновлений перелік заходів та фінансову економічну політику. Тепер угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ, після чого Україна отримає транш у 900 млн доларів.

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