Вертоліт та 600 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
За даними на ранок понеділка, 3 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 230260 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4057 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 7899 (+11) од,
- артилерійських систем - 4220 (+32) од,
- РСЗВ - 641 (+4) од,
- засоби ППО - 391 (+1) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 309 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3573 (+16),
- крилаті ракети - 1264 (+3),
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6834 (+18) од,
- спеціальна техніка - 590 (+7)
Втрати РФ в Україні
За даними Міноборони України, за минулий тиждень російські окупаційні війська втратили понад 5 тисяч окупантів. При цьому знищено майже 500 одиниць російської військової техніки.
За інформацією заступника міністра оборони України Ганни Маляр, втрати російських окупантів у війні зростають майже щодня. Це пов'язано з недосвідченими російськими солдатами на фронті та професіоналізмом ЗСУ.
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