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Німеччина та Данія найближчими тижнями доставлять в Україну десятки Leopard 1, - Пісторіус

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Понеділок 03 липня 2023 16:05
Німеччина та Данія найближчими тижнями доставлять в Україну десятки Leopard 1, - Пісторіус Фото: Німеччина та Данія найближчими тижнями доставлять в Україну десятки Leopard 1 (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Україна в рамках військової допомоги отримає від Німеччини та Данії танки Leopard 1A5 вже найближчими тижнями.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Rzeczpospolita заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами голови німецького Міноборони, наразі його країна надає другу за величиною військову допомогу Україні у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в рамках Євросоюзу.

Також німецькі інструктори продовжують допомагати навчати українських військових, додав Пісторіус.

"Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями. Крім того, у травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі 2,7 мільярда євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM", - розповів міністр оборони.

Leopard 1 для України

Нагадаємо, ще у травні виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.

Такі танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм. Техніка до 1980-х років вважалася основним бойовим танком Німеччини.

При цьому версія Leopard 1A5 є останньою серійною моделлю. Вона оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss, яка була створена на основі системи сучасного Leopard 2.

Більш детально про Leopard 1 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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