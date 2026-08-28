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Україна отримала інформацію від США щодо візиту Реткліффа до Москви, - Зеленський

19:34 28.08.2026 Пт
2 хв
Президент заявив, що США просувають "цілком реалістичне бачення" наступних кроків
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Сполучені Штати надали Україні інформацію щодо візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що Київ сьогодні отримав інформацію від Вашингтонам по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями.

"Ми говорили зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що Україна "цінує узгодженість кроків" і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити.

"Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було", - зазначив він.

Нагадаємо, Джон Реткліфф 25 серпня здійснив візит до Москви. Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков розкрив подробиці переговорів Реткліффа з російськими спецслужбами.

Зазначимо, Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з Реткліффом у Москві. За його словами, вони обговорювали питання, які перебувають у компетенції спецслужб.

Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що під час візиту Реткліффа до Москви війна в Україні була однією з тем обговорення.

РБК-Україна також писало, що, за словами президента США Дональда Трампа, Реткліфф регулярно зустрічається з Наришкіним, а його нещодавній візит до Москви був "звичайною робочою поїздкою".

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