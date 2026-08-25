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Військовий літак США у Москві та прохання до Києва. Що відомо про візит Реткліффа до РФ

20:40 25.08.2026 Вт
3 хв
Директор ЦРУ відвідав Росію вперше за п'ять років
aimg Іван Носальський
Військовий літак США у Москві та прохання до Києва. Що відомо про візит Реткліффа до РФ Фото: Джон Реткліфф, директор ЦРУ (Getty Images)
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Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф сьогодні, 25 серпня, прилетів до Росії з неанонсованим візитом.

Усі деталі першої поїздки директора ЦРУ до Росії за п'ять років - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Військовий літак США приземлився у "Внуково". Boeing C-17 Globemaster III прилетів до Москви з Риги, після чого з'явилися повідомлення про колону автомобілів із дипломатичними номерами США.
  • Реткліфф прилетів до Москви. Як виявилося, на літаку був директор ЦРУ США, він відвідав Росію з неанонсованим візитом, деталі якого офіційно поки не розкрито.
  • Вашингтон попросив Київ про паузу в атаках. За даними джерела РБК-Україна, США попросили Україну не атакувати Москву найближчими днями через візит американської делегації.

Військовий літак США у московському аеропорту

Ще сьогодні вдень у мережі з посиланням на сервіс FlightRadar24 писали про те, що у московському аеропорту "Внуково" приземлився літак військово-повітряних сил США Boeing C-17 Globemaster III.

Він летів до російської столиці з Риги.

Хто саме знаходився на борту – на той момент відомо не було.

Військовий літак США у Москві та прохання до Києва. Що відомо про візит Реткліффа до РФФото: літак ВПС США прилетів до Москви (скриншот)

Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що у нього "немає жодної інформації" про прибуття американського військового літака до Москви.

Після цього у російських Telegram-каналах з'явилися повідомлення про те, що у Москві помітили колону автомобілів із дипломатичними номерами США.

Також у мережі опублікували відео, на яких можна побачити, що колону супроводжувала російська поліція.

Гостем виявився директор ЦРУ

За кілька годин кореспонденти CBS News з посиланням на власні джерела написали про те, що до Москви прилетів директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Співрозмовники телеканалу стверджували, що у Реткліффа в Москві заплановані зустрічі. З ким саме – невідомо.

У свою чергу джерело РБК-Україна розповіло, що Вашингтон звернувся до Києва з проханням не атакувати Москву найближчими днями через візит високопоставленої американської делегації.

Джерела FT уточнили, що прохання щодо паузи в обстрілах на період 24-26 серпня стосувалося не лише Москви, а й Санкт-Петербурга, а також північних регіонів Росії.

Офіційної інформації про візит поки що немає.

У чому мета поїздки Реткліффа

В американських ЗМІ вже з'явилися версії про те, навіщо Реткліфф, якого називають найпроукраїнськішим чиновником в адміністрації президента Дональда Трампа, полетів до Москви.

Зокрема, The Wall Street Journal пише, що США отримали розвідувальні дані про ранню підготовку Росії до мобілізації та плани "перевірити рішучість НАТО".

Аналітики в коментарі виданню розповіли, що візит Реткліффа - це попередження Москві не здійснювати такі плани.

"Це може бути щось на кшталт: "Ми знаємо, що ви збираєтеся зробити, і вам краще цього не робити", - заявила колишня заступниця директора національної розвідки США Бет Саннер.

У свою чергу, журналіст Міхаель Вайс зазначив, що Реткліфф поїхав до Москви, щоб попередити про наслідки у разі можливої ескалації проти НАТО.

"Це пов'язано з розвідданими США, якими поділилися з поляками, країнами Балтії та скандинавами, і відбувається на тлі помітного зростання ймовірних диверсійних операцій ГРУ та активності російських безпілотників", - додав він.

Також Вайс нагадав, що востаннє директор ЦРУ відвідував Москву у 2021 році. На той момент це був Білл Бернс, він застерігав російського диктатора Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

До речі, раніше Москву неодноразово відвідували спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони зустрічалися з російським диктатором Володимиром Путіним та обговорювали шляхи до миру між РФ та Україною.

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