Украина получила информацию от США о визите Рэтклиффа в Москву, - Зеленский

Соединенные Штаты предоставили Украине информацию о визите главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что Киев сегодня получил информацию от Вашингтонов по состоявшимся в эти дни встречам в Москве.
"Мы говорили сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией", - подчеркнул президент.
Зеленский заявил, что Украина "ценит согласованность шагов" и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение, что нужно делать и что нужно сделать.
"Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это было", - отметил он.
Напомним, Джон Рэтклифф 25 августа совершил визит в Москву. Впоследствии спикер российского диктатора Дмитрий Песков раскрыл подробности переговоров Ретклиффа с российскими спецслужбами.
Отметим, Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с Рэтклиффом в Москве. По его словам, они обсуждали находящиеся в компетенции спецслужб вопросы.
Кроме того, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что во время визита Рэтклиффа в Москву война в Украину была одной из тем обсуждения.
РБК-Украина также писало, что, по словам президента США Дональда Трампа, Рэтклифф регулярно встречается с Нарышкиным, а его недавний визит в Москву был "обычной рабочей поездкой".