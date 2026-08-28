Украина получила информацию от США о визите Рэтклиффа в Москву, - Зеленский

Глава государства рассказал, что Киев сегодня получил информацию от Вашингтонов по состоявшимся в эти дни встречам в Москве.

"Мы говорили сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что Украина "ценит согласованность шагов" и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение, что нужно делать и что нужно сделать.

"Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это было", - отметил он.

Напомним, Джон Рэтклифф 25 августа совершил визит в Москву. Впоследствии спикер российского диктатора Дмитрий Песков раскрыл подробности переговоров Ретклиффа с российскими спецслужбами.

Отметим, Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с Рэтклиффом в Москве. По его словам, они обсуждали находящиеся в компетенции спецслужб вопросы.