Голова розвідки РФ Наришкін розкрив деталі зустрічі з Реткліффом

Директор російської розвідки вперше розкрив, про що говорив із главою ЦРУ в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Директор СЗР РФ Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з главою ЦРУ в Москві.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили питання, які перебувають у компетенції спецслужб.

Наришкін також назвав такі контакти буденною справою. "Зустрічі спецслужб різних країн це звичайна практика", - зазначив він.