ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Голова розвідки РФ Наришкін розкрив деталі зустрічі з Реткліффом

11:50 27.08.2026 Чт
1 хв
У Кремлі зустріч спецслужб назвали буденною справою
aimg Валерія Абабіна
Голова розвідки РФ Наришкін розкрив деталі зустрічі з Реткліффом Фото:Директор ЦРУ Джон Ретклифф (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Директор російської розвідки вперше розкрив, про що говорив із главою ЦРУ в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Директор СЗР РФ Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з главою ЦРУ в Москві.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили питання, які перебувають у компетенції спецслужб.

Наришкін також назвав такі контакти буденною справою. "Зустрічі спецслужб різних країн це звичайна практика", - зазначив він.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви цього тижня. У Кремлі згодом розкрили подробиці переговорів Реткліффа з російськими спецслужбами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЦРУ Москва
Новини
Затримка понад 15 годин: через атаки РФ потяги "Укрзалізниці" курсують зі змінами
Затримка понад 15 годин: через атаки РФ потяги "Укрзалізниці" курсують зі змінами
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають