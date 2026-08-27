Війна в Україні була серед тем: Буданов зробив заяву про візит глави ЦРУ до Росії

Під час візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви війна в Україні була однією з тем обговорення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини․LIVE .

На питання щодо мети візиту Реткліффа до країни-агресорки Буданов закликав не робити передчасних висновків і дочекатися офіційних коментарів.

"Давайте будемо стриманими у публічних висловлюваннях", - зазначив він.

Керівник ОП також закликав дочекатися офіційних коментарів. За його словами, візит планувався "трішки в іншому місці", але був перенесений.

"Там основні тематики - взаємовідносини, скажімо так, між двома країнами", - розповів Буданов.

На питання про те, чи обговорювали під час візиту війну в Україні, керівник ОП відповів ствердно, але додав, що обговорення відбулось "в контексті". Він також наголосив, що це не було головним питанням зустрічі.