Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км, - ЗМІ

Неділя 25 січня 2026 13:00
Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км, - ЗМІ Фото: Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км (eos-technologie.com)
Автор: Тетяна Степанова

Французька компанія EOS Technologie передала Україні декілька ударних дронів Rodeur 330 з дальністю польоту до 500 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Президент EOS Technologie Жан-Марка Зуліані зазначив, що для західних виробників передача дронів в Україну є унікальною можливістю випробувати безпілотники в польових умовах.

Зокрема, у червні 2025 року українські військові отримали новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKA, до розробки якого долучилася й EOS Technologie.

Тепер компанія підтвердила, що поставила в Україну декілька одиниць безпілотників Rodeur.

Як зазначає France 24, ця модель, здатна виконувати як розвідувальні місії, так і атаки "камікадзе", могла б бути використана в Європі більше за логікою "щита", а в Україні - "меча".

Rodeur 330 - це ударний дрон від французької EOS Technologie. Безпілотник запускають в небо катапультою, він може перебувати у повітрі до 5 годин.

Дрон має заявлене корисне навантаження у 4 кг та робочу відстань до 500 км, розмах крил - 3,3 м. Rodeur працює на крейсерській швидкості у 120 км на годину та максимальній висоті до 5000 м.

Допомога Україні від Франції

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція не бере участі в американській ініціативі PURL щодо постачання зброї Україні, проте готова підтримувати країну іншими способами й наполягає на розвитку власних європейських систем оборони.

Водночас нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція забезпечує Україну двома третинами розвідданих, замінивши в цьому аспекті США.

У листопаді минулого року Україна та Франція підписали декларацію про наміри щодо співпраці у сфері закупівлі оборонного обладнання, що охоплює літаки, дрони та системи ППО.

За словами Макрона, Україна першою з усіх країн-замовників отримає перспективну систему протиповітряної оборони SAMP/T, розробка якої ще триває.

Також відомо, що в рамках угоди Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків Rafale, виробником яких є компанія Dassault Aviation

