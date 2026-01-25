Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км, - ЗМІ

Французька компанія EOS Technologie передала Україні декілька ударних дронів Rodeur 330 з дальністю польоту до 500 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Президент EOS Technologie Жан-Марка Зуліані зазначив, що для західних виробників передача дронів в Україну є унікальною можливістю випробувати безпілотники в польових умовах.

Зокрема, у червні 2025 року українські військові отримали новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKA, до розробки якого долучилася й EOS Technologie.

Тепер компанія підтвердила, що поставила в Україну декілька одиниць безпілотників Rodeur.

Як зазначає France 24, ця модель, здатна виконувати як розвідувальні місії, так і атаки "камікадзе", могла б бути використана в Європі більше за логікою "щита", а в Україні - "меча".

Rodeur 330 - це ударний дрон від французької EOS Technologie. Безпілотник запускають в небо катапультою, він може перебувати у повітрі до 5 годин.

Дрон має заявлене корисне навантаження у 4 кг та робочу відстань до 500 км, розмах крил - 3,3 м. Rodeur працює на крейсерській швидкості у 120 км на годину та максимальній висоті до 5000 м.