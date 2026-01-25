ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км, - СМИ

Воскресенье 25 января 2026 13:00
UA EN RU
Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км, - СМИ Фото: Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км (eos-technologie.com)
Автор: Татьяна Степанова

Французская компания EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов Rodeur 330 с дальностью полета до 500 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Президент EOS Technologie Жан-Марка Зулиани отметил, что для западных производителей передача дронов в Украину является уникальной возможностью испытать беспилотники в полевых условиях.

В частности, в июне 2025 года украинские военные получили новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKA, к разработке которого присоединилась и EOS Technologie.

Теперь компания подтвердила, что поставила в Украину несколько единиц беспилотников Rodeur.

Как отмечает France 24, эта модель, способная выполнять как разведывательные миссии, так и атаки "камикадзе", могла бы быть использована в Европе больше по логике "щита", а в Украине - "меча".

Rodeur 330 - это ударный дрон от французской EOS Technologie. Беспилотник запускают в небо катапультой, он может находиться в воздухе до 5 часов.

Дрон имеет заявленную полезную нагрузку в 4 кг и рабочее расстояние до 500 км, размах крыльев - 3,3 м. Rodeur работает на крейсерской скорости в 120 км в час и максимальной высоте до 5000 м.

Помощь Украине от Франции

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция не участвует в американской инициативе PURL по поставкам оружия Украине, однако готова поддерживать страну другими способами и настаивает на развитии собственных европейских систем обороны.

В то же время недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция обеспечивает Украину двумя третями разведданных, заменив в этом аспекте США.

В ноябре прошлого года Украина и Франция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере закупки оборонного оборудования, охватывающего самолеты, дроны и системы ПВО.

По словам Макрона, Украина первой из всех стран-заказчиков получит перспективную систему противовоздушной обороны SAMP/T, разработка которой еще продолжается.

Также известно, что в рамках соглашения Украина планирует закупить около сотни французских боевых самолетов Rafale, производителем которых является компания Dassault Aviation

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Помощь Украине Военная помощь Война в Украине Дрони
Новости
После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света