Франція відмовилася брати участь в ініціативі PURL щодо постачання зброї Україні
Франція не бере участі в американській ініціативі PURL щодо постачання зброї Україні, проте готова підтримувати країну іншими способами і наполягає на розвитку власних європейських систем оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Інтерфаксу.
У Києві міністр-делегат Франції Еліс Руфо роз'яснила позицію Парижа щодо міжнародної підтримки України, наголосивши, що Франція не входить до програми закупівель зброї PURL, але активно співпрацює з партнерами з ЄС в інших сферах військової допомоги та готується до розвитку власних європейських оборонних систем.
Франція не бере участі в PURL
На брифінгу в Києві Руфо уточнила: "Ні, в PURL, ми не беремо участі. І ми допомагаємо в інших сферах".
Вона зазначила, що країна вітає ініціативу інших європейських партнерів і підтримує зусилля зі зміцнення колективної безпеки ЄС.
Розвиток європейських систем оборони
Французький міністр наголосила на важливості незалежності Європи в оборонній сфері: "Ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що в якийсь момент нам доведеться ухвалювати рішення самостійно і по суті розробляти європейські системи. Ми готуємося до наступних кроків".
За її словами, Париж готує довгострокові стратегії для створення власних бойових і захисних систем, що дасть змогу ЄС менше залежати від зовнішніх ініціатив.
Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зміцнення системи ППО країни та подальші дипломатичні кроки, а також повідомив про останні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі Харкова, які залишили сотні тисяч мешканців без світла і тепла. При цьому Київ розраховує на збільшення підтримки в рамках програми PURL з постачання зброї від партнерів.
Зазначимо, що Албанія офіційно підтвердила готовність брати участь у міжнародних програмах підтримки України та виконувати взяті на себе зобов'язання, а міністерка закордонних справ країни Еліза Спіропалі заявила на спільній пресконференції з Андрієм Сибігою, що Тирана доєднається до програми PURL та має намір активно працювати в її рамках уже 2026 року.