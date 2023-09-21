Україна отримала черговий грант від США: куди спрямують кошти

До державного бюджету України надійшов грант від США у розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Зазначається, що кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

Метою проєкту є часткова компенсація видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, які не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. Так, у 2023 році Україна отримала 9,7 млрд доларів прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

Фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету:

забезпечення пенсійних виплат,

виплат співробітникам ДСНС,

оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 21,7 млрд доларів від США.

Фінансова допомога надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США зобов'язалися надати держбюджету України у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів.

Наступного року Україні потрібно від 12 до 14 млрд доларів фінансової допомоги від США, оскільки витрати бюджету залишаються високими на тлі російського вторгнення.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

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