Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги: які країни надали найбільше

Станом на 17 травня загальний обсяг фінансування державного бюджету України становив 841,6 млрд гривень (23 млрд доларів). З них 6,1 млрд доларів було отримано за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними міністерства, іноземні партнери надали з початку року 16,9 млрд доларів. З них ЄС надав 6,5 млрд доларів, США - 4,75 млрд доларів, МВФ - 2,7 млрд доларів, Канада - 1,75 млрд доларів. Крім того, Світовий банк надав 505 млн доларів, Велика Британія - 498 млн доларів, Німеччина - 52 млн доларів, Іспанія - 50 млн доларів. Зазначимо, США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро в макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.