Марченко назвав розмір військових видатків та міжнародної допомоги в бюджеті-2024

Військові видатки Україні у державному бюджеті на 2024 рік будуть закладені в розмірі, не меншому ніж цього року. Крім того, знадобиться міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів.

"Зараз 42 мільярди доларів у нас зовнішні потреби, в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектора безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року", - сказав він.

За його словами, видатки на оборону у 2023 році становлять 1,6 трильйона гривень. "Але це ще не остаточна цифра. Це при тому, що податками ми збираємо 1 300 мільярдів. 1 600 мільярдів - це сектор безпеки і оборони. Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший", - сказав він.

Марченко наголосив, що Україна має витерпіти цю військову кампанію, профінансувавши всі необхідні видатки, яких потребує цей сектор. "Бо це зараз пріоритет №1. Все інше - вторинно", - додав він.

Допомога не гарантована

Міністр розповів, що міжнародна допомога Україні поки не гарантована. "Ніхто не гарантує допомогу. І навіть бюджет, коли ми готували 2023 року, у нас не було впевненості, що в нас є під кожен з цих видатків договір допомоги", - сказав він.

Марченко повідомив, що фінансування на 2023 рік забезпечили. "2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС. 50 мільярдів євро на 4 роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся. Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу", - розповів Марченко.