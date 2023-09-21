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Украина получила очередной грант от США: куда направят средства

Четверг 21 сентября 2023 12:19
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Украина получила очередной грант от США: куда направят средства Фото: Украина получила очередной грант от США (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере 1,25 млрд долларов через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Целью проекта является частичная компенсация расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. Так, в 2023 году Украина получила 9,7 млрд. долларов прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

Финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета:

  • обеспечение пенсионных выплат,
  • выплат сотрудникам ГСЧС,
  • оплаты труда медработников, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогических работников.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что с начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 21,7 млрд долларов от США.

Финансовая помощь предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет.

Помощь Украине от США

Напомним, США обязались предоставить госбюджету Украины в 2023 году пособия в виде грантов на 9,9 млрд долларов.

В следующем году Украине нужно от 12 до 14 млрд долларов финансовой помощи от США, поскольку расходы бюджета остаются высокими на фоне российского вторжения.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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