Україна отримала 50 тонн обладнання для енергетики від партнерів, - Шмигаль

Україна отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго, яке цитує заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.
За словами Шмигаля, партнери передали Україні понад 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.
"Це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. У п'ятницю має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго", - сказано у повідомленні.
За словами Шмигаля, міністерство оперативно опрацьовує запити від енергетиків. Вже відправлено 20 вантажів для підприємств паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури - загалом 114 тонн обладнання.
"Усім відповідальним дано завдання оперативно опрацьовувати отриману допомогу, адже від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла в домівках", - зазначив Шмигаль.
Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив, що Литва також долучиться до надання Україні допомоги. Країна відправить електричні генератори на понад 2 мільйони євро.
"У День Соборності України ми надсилаємо з Литви тепло - електрогенератори на суму понад 2 мільйони євро. Литва разом з Україною. Слава Україні!", - написав він.
Нагадаємо, що після російських ракетно-дронових терактів 9, 13 та 20 січня Київ опинився в критичних умовах. Зокрема після останнього удару тисячі будинків залишаються без опалення за морозу -15°С.
Триває відновлення пошкоджень: так, 21 січня енергетикам вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури. Як нещодавно повідомив Шмигаль, можна очікувати, що Київ незабаром перейде від екстрених відключень світла до жорстких, але прогнозованих графіків.
Наступного тижня до Києва прибудуть ще дві когенераційні установки з Німеччини, які одночасно вироблятимуть електро- та теплову енергію. Відновлення триває також в інших регіонах, партнери допомагають: загалом вже 17 країн надають Україні допомогу з енергетичним обладнанням.