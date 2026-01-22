Украина получила 50 тонн оборудования для энергетики от партнеров, - Шмыгаль

Украина получила от партнеров более 50 тонн энергетического оборудования для восстановления повреждений энергосистемы после российских терактов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго, которое цитирует заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, партнеры передали Украине более 50 тонн технической помощи для восстановления энергетики. Грузы поступили из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.
"Это силовые трансформаторы, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты и тому подобное. В пятницу должна поступить партия энергетического оборудования из Чехии. Еще 400 генераторов едет в столицу из Польши. Помощь от Австрии уже направляется в резервный Хаб Минэнерго", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, министерство оперативно обрабатывает запросы от энергетиков. Уже отправлено 20 грузов для предприятий топливно-энергетического комплекса и критической инфраструктуры - всего 114 тонн оборудования.
"Всем ответственным дана задача оперативно обрабатывать полученную помощь, ведь от этого напрямую зависит скорость восстановления света и тепла в домах", - отметил Шмыгаль.
Отметим, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Литва также присоединится к оказанию Украине помощи. Страна отправит электрические генераторы на более чем 2 миллиона евро.
"В День Соборности Украины мы посылаем из Литвы тепло - электрогенераторы на сумму более 2 миллионов евро. Литва вместе с Украиной. Слава Украине!", - написал он.
Напомним, что после российских ракетно-дронных терактов 9, 13 и 20 января Киев оказался в критических условиях. В частности после последнего удара тысячи домов остаются без отопления при морозе -15°С.
Продолжается восстановление повреждений: так, 21 января энергетикам удалось запитать объекты критической инфраструктуры. Как недавно сообщил Шмыгаль, можно ожидать, что Киев вскоре перейдет от экстренных отключений света к жестким, но прогнозируемым графикам.
На следующей неделе в Киев прибудут еще две когенерационные установки из Германии, которые одновременно будут производить электро- и тепловую энергию. Восстановление продолжается также в других регионах, партнеры помогают: всего уже 17 стран предоставляют Украине помощь с энергетическим оборудованием.