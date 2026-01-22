Україна отримала 50 тонн обладнання для енергетики від партнерів, - Шмигаль

Україна отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго , яке цитує заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, партнери передали Україні понад 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

"Це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. У п'ятницю має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго", - сказано у повідомленні.

За словами Шмигаля, міністерство оперативно опрацьовує запити від енергетиків. Вже відправлено 20 вантажів для підприємств паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури - загалом 114 тонн обладнання.

"Усім відповідальним дано завдання оперативно опрацьовувати отриману допомогу, адже від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла в домівках", - зазначив Шмигаль.

Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив, що Литва також долучиться до надання Україні допомоги. Країна відправить електричні генератори на понад 2 мільйони євро.

"У День Соборності України ми надсилаємо з Литви тепло - електрогенератори на суму понад 2 мільйони євро. Литва разом з Україною. Слава Україні!", - написав він.