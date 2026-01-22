Украина получила 50 тонн оборудования для энергетики от партнеров, - Шмыгаль

Украина получила от партнеров более 50 тонн энергетического оборудования для восстановления повреждений энергосистемы после российских терактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго , которое цитирует заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, партнеры передали Украине более 50 тонн технической помощи для восстановления энергетики. Грузы поступили из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.

"Это силовые трансформаторы, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты и тому подобное. В пятницу должна поступить партия энергетического оборудования из Чехии. Еще 400 генераторов едет в столицу из Польши. Помощь от Австрии уже направляется в резервный Хаб Минэнерго", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, министерство оперативно обрабатывает запросы от энергетиков. Уже отправлено 20 грузов для предприятий топливно-энергетического комплекса и критической инфраструктуры - всего 114 тонн оборудования.

"Всем ответственным дана задача оперативно обрабатывать полученную помощь, ведь от этого напрямую зависит скорость восстановления света и тепла в домах", - отметил Шмыгаль.

Отметим, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Литва также присоединится к оказанию Украине помощи. Страна отправит электрические генераторы на более чем 2 миллиона евро.

"В День Соборности Украины мы посылаем из Литвы тепло - электрогенераторы на сумму более 2 миллионов евро. Литва вместе с Украиной. Слава Украине!", - написал он.