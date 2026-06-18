Україна отримає від Німеччини тризначну кількість ракет ППО, - Пісторіус
Україна отримає від Німеччини тризначну кількість ракет класу "повітря-повітря".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками "Рамштайну".
"Ми передали Україні ще одну систему IRIS-T. Останнім часом ми також прискорили постачання керованих ракет IRIS-T SLS та SLM", - зазначив він.
Німецький міністр наголосив, що ракети класу "повітря-повітря" Берлін надасть із власних запасів.
Нагадаємо, раніше Пісторіус повідомив, що Німеччина виділить Україні ще 400 мільйонів доларів військової допомоги. За його словами, ці гроші підуть на системи ППО, боєприпаси та ракети для Patriot.
Крім того, міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що Лондон передасть Києву новий масштабний пакет військової допомоги з радарами, ракетами для ППО та дронами вітчизняного виробництва.
Зазанчимо, Пісторіус заявив, що російський диктатор Володимир Путін опинився у глухому куті у війні проти України. За його словами, затягування бойових дій лише посилює втрати та проблеми самої Росії.
Також РБК-Україна писало, що 18 червня Україна встановила новий рекорд за кількістю запущених дронів за добу. Цей показник перевищив як попередній український максимум, так і найбільшу атаку дронів, яку РФ здійснювала за весь час війни.