НПЗ та Wildberries могли потрапити під атаку у Волгограді
Російське місто Волгоград, що знаходиться приблизно на відстані у 350 кілометрів від кордону з Україною, потрапило під атаку. Поки що невідомо, чим саме було завдано ударів: дронами чи ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.
За повідомленням OSINT-ерів, під удар могло потрапити відразу два об'єкти. Першим могли вразити НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який є одним з найбільших нафтопереробних заводів у РФ.
Цей НПЗ виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які мають важливе значення для економіки Росії й забезпечення паливом цивільного та державного секторів, а також армії окупантів.
Щорічно НПЗ переробляє близько 13–15 млн тонн нафти (приблизно 5 % від загальноросійського обсягу).
Крім того, в результаті удару міг загорітись розподільчий центр Wildberries. Це логістичний комплекс площею 44 000 квадратних метрів й він є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей.
Exilenova+ інформує, що у Волгограді працюють БПЛА зі скидами. Інша інформація все ще уточнюється.
Контекст події
Нагадаємо, за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це з дефіцитом пального зіткнулися приблизно 50 мільйонів росіян.
Удари України по російських НПЗ у глибокому тилу призвели не лише до нестачі пального на АЗС, а й почали позначатися на економіці країни загалом. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже впливає на ціни товарів і послуг.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Wildberries розглядає можливість перенесення частини своїх логістичних потужностей до Казахстану. На тлі атак українських дронів компанія терміново шукає нові складські приміщення.