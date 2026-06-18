Німеччина виділить Україні ще 400 млн доларів на ППО та ракети для Patriot

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Німеччина виділить Україні ще 400 млн доларів військової допомоги. Кошти підуть на системи ППО, боєприпаси та ракети для Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування з журналістами перед початком міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі.

За його словами, Німеччина виділить кошти на "необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони". "Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо 200 млн доларів", - сказав Пісторіус. Крім того, міністр зазначив, що Німеччина підтримає програму PURL, яка передбачає закупівлю ракет для систем Patriot. "Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем Patriot. Ми домовилися також долучитися, виділивши 200 млн доларів на закупівлю керованих ракет PAC-3. Отже, ми рухаємося вперед", - додав Пісторіус. Читайте також: Україна планує залучити ще 20 млрд доларів військової допомоги від союзників Глава Міноборони Німеччини також закликав інших учасників "Рамштайну" долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української ППО.