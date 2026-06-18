Украина получит от Германии трехзначное количество ракет ПВО, - Писториус
Украина получит от Германии трехзначное количество ракет класса "воздух-воздух".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам "Рамштайна".
"Мы передали Украине еще одну систему IRIS-T. В последнее время мы также ускорили поставки управляемых ракет IRIS-T SLS и SLM", - отметил он.
Немецкий министр подчеркнул, что ракеты класса "воздух-воздух" Берлин предоставит из собственных запасов.
Напомним, ранее Писториус сообщил, что Германия выделит Украине ещё 400 миллионов долларов военной помощи. По его словам, эти средства пойдут на системы ПВО, боеприпасы и ракеты для Patriot.
Кроме того, министр обороны Великобритании Дэн Джарвис заявил, что Лондон передаст Киеву новый масштабный пакет военной помощи с радарами, ракетами для ПВО и дронами отечественного производства.
Отметим, что Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин оказался в тупике в войне против Украины. По его словам, затягивание боевых действий лишь усугубляет потери и проблемы самой России.
Также РБК-Украина сообщало, что 18 июня Украина установила новый рекорд по количеству запущенных дронов за сутки. Этот показатель превысил как предыдущий украинский максимум, так и самую масштабную атаку дронов, которую РФ осуществляла за всё время войны.