Україна планує залучити ще 20 млрд доларів військової допомоги від союзників

Україна працює над залученням додаткових 20 млрд доларів військової допомоги від союзників. Питання планують обговорити на зустрічі формату «Рамштайн».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Reuters.

Фінансування від партнерів

Україна прагне отримати ще 20 млрд доларів військової підтримки від союзників, заявив міністр оборони Михайло Федоров під час спільної пресконференції з міністром оборони Нідерландів.

За його словами, це додаткове фінансування має доповнити вже оголошені обсяги допомоги.

Джерело в українській оборонній сфері повідомляло Reuters, що Київ планує порушити це питання на найближчій зустрічі Контактної групи з питань оборони України, також відомого як група Рамштайн, до якої входять понад 50 країн.

Поточні обсяги допомоги

Федоров зазначив, що з приблизно 40 млрд доларів, які були оголошені союзниками, Україна наразі має близько 24 млрд доларів у графіку поставок.

Пріоритети України

Україна також працює з партнерами над тим, щоб змінити акценти допомоги та підвищити її ефективність.

Серед ключових потреб:

артилерія великої дальності

українські безпілотники

інвестиції в ініціативу НАТО PURL

системи протиповітряної оборони

Федоров наголосив, що Україна розглядає нинішній період як "вікно можливостей" для посилення підтримки з боку партнерів.

"Ми намагаємося донести до наших партнерів, що є вікно можливостей", - сказав він.

Він також зазначив, що російське просування на фронті цього року сповільнилося, зокрема через удари українських безпілотників по логістиці та постачанню РФ.