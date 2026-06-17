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Україна планує залучити ще 20 млрд доларів військової допомоги від союзників

20:12 17.06.2026 Ср
2 хв
Йдеться не лише про обсяги, а й про зміну пріоритетів допомоги
aimg Валерія Абабіна
Україна планує залучити ще 20 млрд доларів військової допомоги від союзників Фото: Міністра оборони України Михайло Федоров (Віталій Носач РБК-Україна)
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Україна працює над залученням додаткових 20 млрд доларів військової допомоги від союзників. Питання планують обговорити на зустрічі формату «Рамштайн».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Reuters.

Фінансування від партнерів

Україна прагне отримати ще 20 млрд доларів військової підтримки від союзників, заявив міністр оборони Михайло Федоров під час спільної пресконференції з міністром оборони Нідерландів.

За його словами, це додаткове фінансування має доповнити вже оголошені обсяги допомоги.

Джерело в українській оборонній сфері повідомляло Reuters, що Київ планує порушити це питання на найближчій зустрічі Контактної групи з питань оборони України, також відомого як група Рамштайн, до якої входять понад 50 країн.

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Поточні обсяги допомоги

Федоров зазначив, що з приблизно 40 млрд доларів, які були оголошені союзниками, Україна наразі має близько 24 млрд доларів у графіку поставок.

Пріоритети України

Україна також працює з партнерами над тим, щоб змінити акценти допомоги та підвищити її ефективність.

Серед ключових потреб:

  • артилерія великої дальності
  • українські безпілотники
  • інвестиції в ініціативу НАТО PURL
  • системи протиповітряної оборони

Федоров наголосив, що Україна розглядає нинішній період як "вікно можливостей" для посилення підтримки з боку партнерів.

"Ми намагаємося донести до наших партнерів, що є вікно можливостей", - сказав він.

Він також зазначив, що російське просування на фронті цього року сповільнилося, зокрема через удари українських безпілотників по логістиці та постачанню РФ.

Нагадаємо, союзники України у форматі G7 та Контактної групи з питань оборони неодноразово заявляли про посилення військової підтримки Києва, зокрема в частині систем протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та боєприпасів.

Окремим пунктом лідери G7 виділили підготовку України до майбутньої зими, пообіцявши виділити додаткові кошти та обладнання для забезпечення енергетичної стійкості країни

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