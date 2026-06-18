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Британія подарує Україні сотні ракет та тисячі дронів за гроші Росії

17:42 18.06.2026 Чт
2 хв
Що саме оплатять конфісковані активи ворога?
aimg Сергій Козачук
Британія подарує Україні сотні ракет та тисячі дронів за гроші Росії Фото: міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс (Getty Images)
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Велика Британія передасть Україні новий масштабний пакет військової допомоги з дронами вітчизняного виробництва, ракетами для ППО та радарами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Деталі пакета на 852 млн фунтів

За словами британського міністра, нове фінансування вдалося залучити завдяки використанню конфіскованих російських активів.

Загальна вартість озброєння становить 852 мільйони фунтів стерлінгів, які виділяються через спеціальну кредитну систему.

Допомога включає:

  • 150 000 дронів українського виробництва
  • 350 ракет для систем ППО
  • Сучасні радари для захисту неба
Читайте також: Федоров розкрив оборонні пріоритети України перед "Рамштайном"

"У нас зараз є обмежене вікно можливостей. Українські Збройні сили мають бойовий імпульс і борються з надзвичайною відданістю. Вони розраховують на нашу підтримку", - наголосив Ден Джарвіс під час виступу.

Оборонна допомога та формат "Рамштайн"

Нагадаємо, Контактна група з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн") координує надання військової допомоги для протидії російській агресії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російський диктатор Володимир Путін зайшов у глухий кут у війні з Україною, оскільки напад завдав величезної шкоди і втрат його власному війську, а Кремль дедалі чіткіше бачить негативні наслідки для себе.

Напередодні чергової зустрічі міністр оборони України Михайло Федоров розкрив ключові оборонні пріоритети України, серед яких посилення протиповітряної оборони, далекобійна артилерія та закупівля безпілотників. Зокрема, окремий фокус спрямований на антибалістичний захист через постійні масовані атаки з боку Російської Федерації.

Крім того, за підсумками попередніх засідань президент України Володимир Зеленський підбивав підсумки попереднього "Рамштайну", за результатами якого Україна отримала підтвердження про виділення фінансування на ППО, логістику та безпілотники від низки європейських країн, серед яких Норвегія, Нідерланди, Бельгія та Велика Британія.

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Зустріч Рамштайн ППО Війна в Україні
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