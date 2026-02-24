Україна отримає сотні бронемашин і мільярди доларів від Канади

Канада продовжує військову місію UNIFIER

Міністр національної оборони Канади Девід МакГінті заявив про продовження операції UNIFIER ще на три роки - до 2029 року.

У межах місії канадські військові продовжать навчати українських військовослужбовців і командирів. Кількість персоналу Канади буде збільшена, що дозволить краще адаптувати підготовку до потреб української армії.

2 мільярди доларів військової допомоги

Канада оголосила про виділення 2 мільярдів доларів військової підтримки на 2026–2027 фінансовий рік.

Крім того, Україна отримає понад 400 броньованих машин, серед яких:

66 легких броньованих транспортних засобів LAV 6;

383 броньовані автомобілі Senator.

Це має посилити можливості ЗСУ на полі бою.

Допомога енергетиці України

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України.

Гроші підуть на закупівлю обладнання для ремонту й відновлення критичної енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами.

Нові санкції проти Росії

Паралельно Канада запроваджує нові обмеження проти РФ:

санкції проти 21 фізичної особи та 53 компаній;

обмеження щодо 100 суден російського "тіньового флоту";

зниження цінової межі на російську нафту.

Уряд Канади наголошує, що ці заходи мають зменшити фінансові можливості Росії вести війну.

У Оттаві заявили, що підтримка України залишається незмінною. Канада продовжуватиме надавати Україні військову допомогу для захисту її свободи та досягнення тривалого миру.