Британія готує військових і створила штаб із 70 осіб для України: деталі
Велика Британія оголосила новий пакет військової, гуманітарної та відновлювальної допомоги Україні. Вже працює штаб із 70 осіб, а підготовка британських військ фінансується урядом на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ Британії.
Штаб для багатонаціональних сил уже діє
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про посилення підтримки України в межах "Коаліції бажаючих", створеної спільно з партнерами. Мова про підготовку до можливого розгортання міжнародних сил після досягнення миру в Україні.
У рамках цих багатонаціональних сил для України вже працює штаб з 70 осіб, а підготовка британських військ фінансується урядом на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів.
Новий пакет допомоги
Новий пакет передбачає додаткову фінансову допомогу в кількох напрямках:
- 20 млн фунтів - на відновлення та захист енергетичної системи України;
- 5,7 млн фунтів - гуманітарна допомога громадам на передовій;
- медичне наставництво - британські військові хірурги та медики навчають українських спеціалістів;
- навчання українських пілотів вертольотів на британській авіабазі.
Також оголошено про виділення 30 млн фунтів на підтримку стійкості українського суспільства та документування можливих воєнних злочинів.
Новий пакет є продовженням оголошеної допомоги на початку цього місяця. Зокрема тоді йшлося про:
- півмільярда фунтів на підтримку протиповітряної оборони;
- 1000 легких багатоцільових ракет (LMM) для захисту від атак російських дронів.
Що заявили у Лондоні про підтримку України
Стармер наголосив, що підтримка України безпосередньо пов’язана з безпекою Європи.
"Велика Британія з вами, сильніша ніж будь-коли. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.
Міністр оборони Джон Гілі заявив, що Лондон і надалі посилюватиме військову допомогу Києву разом із союзниками.
"Путін недооцінив волю українського народу. З нашою підтримкою вони продовжують боротися з величезною мужністю", - зазначив він.
Іноземні війська в Україні
Європейські країни озвучують різні оцінки можливого миротворчого контингенту в Україні - йдеться про цифри від 15 до 30 тисяч військових.
Наразі уряди держав-партнерів не оприлюднювали конкретних військових планів, однак основну частину потенційного контингенту, за попередніми оцінками, можуть забезпечити Велика Британія та Франція, які відповідатимуть за наземний і повітряний компоненти.
Водночас рівень суспільної підтримки такої місії в Європі різниться: найвищий - у Великій Британії, тоді як у Франції та Німеччині значна частина населення виступає проти відправлення військових навіть після завершення війни.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на розміщенні європейського контингенту ближче до лінії фронту у разі припинення бойових дій.