Британія готує військових і створила штаб із 70 осіб для України: деталі

Велика Британія оголосила новий пакет військової, гуманітарної та відновлювальної допомоги Україні. Вже працює штаб із 70 осіб, а підготовка британських військ фінансується урядом на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ Британії.

Штаб для багатонаціональних сил уже діє

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про посилення підтримки України в межах "Коаліції бажаючих", створеної спільно з партнерами. Мова про підготовку до можливого розгортання міжнародних сил після досягнення миру в Україні.

У рамках цих багатонаціональних сил для України вже працює штаб з 70 осіб, а підготовка британських військ фінансується урядом на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Новий пакет допомоги

Новий пакет передбачає додаткову фінансову допомогу в кількох напрямках:

20 млн фунтів - на відновлення та захист енергетичної системи України;

5,7 млн фунтів - гуманітарна допомога громадам на передовій;

медичне наставництво - британські військові хірурги та медики навчають українських спеціалістів;

навчання українських пілотів вертольотів на британській авіабазі.

Також оголошено про виділення 30 млн фунтів на підтримку стійкості українського суспільства та документування можливих воєнних злочинів.

Новий пакет є продовженням оголошеної допомоги на початку цього місяця. Зокрема тоді йшлося про:

півмільярда фунтів на підтримку протиповітряної оборони;

1000 легких багатоцільових ракет (LMM) для захисту від атак російських дронів.

Що заявили у Лондоні про підтримку України

Стармер наголосив, що підтримка України безпосередньо пов’язана з безпекою Європи.

"Велика Британія з вами, сильніша ніж будь-коли. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що Лондон і надалі посилюватиме військову допомогу Києву разом із союзниками.

"Путін недооцінив волю українського народу. З нашою підтримкою вони продовжують боротися з величезною мужністю", - зазначив він.