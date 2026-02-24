ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Британія готує військових і створила штаб із 70 осіб для України: деталі

Україна, Вівторок 24 лютого 2026 09:54
Британія готує військових і створила штаб із 70 осіб для України: деталі Фото: глава Міноборони Британії Джон Гілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія оголосила новий пакет військової, гуманітарної та відновлювальної допомоги Україні. Вже працює штаб із 70 осіб, а підготовка британських військ фінансується урядом на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ Британії.

Читайте також: "Я хочу відправити війська до України": міністр оборони Британії озвучив рішучу заяву

Штаб для багатонаціональних сил уже діє

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про посилення підтримки України в межах "Коаліції бажаючих", створеної спільно з партнерами. Мова про підготовку до можливого розгортання міжнародних сил після досягнення миру в Україні.

У рамках цих багатонаціональних сил для України вже працює штаб з 70 осіб, а підготовка британських військ фінансується урядом на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Новий пакет допомоги

Новий пакет передбачає додаткову фінансову допомогу в кількох напрямках:

  • 20 млн фунтів - на відновлення та захист енергетичної системи України;
  • 5,7 млн фунтів - гуманітарна допомога громадам на передовій;
  • медичне наставництво - британські військові хірурги та медики навчають українських спеціалістів;
  • навчання українських пілотів вертольотів на британській авіабазі.

Також оголошено про виділення 30 млн фунтів на підтримку стійкості українського суспільства та документування можливих воєнних злочинів.

Новий пакет є продовженням оголошеної допомоги на початку цього місяця. Зокрема тоді йшлося про:

  • півмільярда фунтів на підтримку протиповітряної оборони;
  • 1000 легких багатоцільових ракет (LMM) для захисту від атак російських дронів.

Що заявили у Лондоні про підтримку України

Стармер наголосив, що підтримка України безпосередньо пов’язана з безпекою Європи.

"Велика Британія з вами, сильніша ніж будь-коли. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що Лондон і надалі посилюватиме військову допомогу Києву разом із союзниками.

"Путін недооцінив волю українського народу. З нашою підтримкою вони продовжують боротися з величезною мужністю", - зазначив він.

Іноземні війська в Україні

Європейські країни озвучують різні оцінки можливого миротворчого контингенту в Україні - йдеться про цифри від 15 до 30 тисяч військових.

Наразі уряди держав-партнерів не оприлюднювали конкретних військових планів, однак основну частину потенційного контингенту, за попередніми оцінками, можуть забезпечити Велика Британія та Франція, які відповідатимуть за наземний і повітряний компоненти.

Водночас рівень суспільної підтримки такої місії в Європі різниться: найвищий - у Великій Британії, тоді як у Франції та Німеччині значна частина населення виступає проти відправлення військових навіть після завершення війни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на розміщенні європейського контингенту ближче до лінії фронту у разі припинення бойових дій.

