Канада виділить Україні 2,5 млрд доларів допомоги, - прем'єр Карні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ці гроші допоможуть Україні отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду, сказав Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

На спільній пресконференції Марк Карні подякував Володимиру Зеленському за зустріч із ним у Канаді в "цей вирішальний момент мирного процесу".