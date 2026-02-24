Украина получит сотни бронемашин и миллиарды долларов от Канады

Канада продлевает военную миссию UNIFIER

Министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти заявил о продлении операции UNIFIER еще на три года - до 2029 года.

В рамках миссии канадские военные продолжат обучать украинских военнослужащих и командиров. Количество персонала Канады будет увеличено, что позволит лучше адаптировать подготовку к потребностям украинской армии.

2 миллиарда долларов военной помощи

Канада объявила о выделении 2 миллиардов долларов военной поддержки на 2026-2027 финансовый год.

Кроме того, Украина получит более 400 бронированных машин, среди которых:

66 легких бронированных транспортных средств LAV 6;

383 бронированных автомобиля Senator.

Это должно усилить возможности ВСУ на поле боя.

Помощь энергетике Украины

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила о выделении дополнительных 20 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.

Деньги пойдут на закупку оборудования для ремонта и восстановления критической энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими ударами.

Новые санкции против России

Параллельно Канада вводит новые ограничения против РФ:

санкции против 21 физического лица и 53 компаний;

ограничения в отношении 100 судов российского "теневого флота";

снижение ценового предела на российскую нефть.

Правительство Канады отмечает, что эти меры должны уменьшить финансовые возможности России вести войну.

В Оттаве заявили, что поддержка Украины остается неизменной. Канада будет продолжать оказывать Украине военную помощь для защиты ее свободы и достижения длительного мира.