Україна отримає сотні бронемашин і мільярди доларів від Канади
У четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії уряд Канади підтвердив подальшу підтримку України та оголосив про новий пакет військової, фінансової й енергетичної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Канади.
Канада продовжує військову місію UNIFIER
Міністр національної оборони Канади Девід МакГінті заявив про продовження операції UNIFIER ще на три роки - до 2029 року.
У межах місії канадські військові продовжать навчати українських військовослужбовців і командирів. Кількість персоналу Канади буде збільшена, що дозволить краще адаптувати підготовку до потреб української армії.
2 мільярди доларів військової допомоги
Канада оголосила про виділення 2 мільярдів доларів військової підтримки на 2026–2027 фінансовий рік.
Крім того, Україна отримає понад 400 броньованих машин, серед яких:
- 66 легких броньованих транспортних засобів LAV 6;
- 383 броньовані автомобілі Senator.
Це має посилити можливості ЗСУ на полі бою.
Допомога енергетиці України
Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України.
Гроші підуть на закупівлю обладнання для ремонту й відновлення критичної енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами.
Нові санкції проти Росії
Паралельно Канада запроваджує нові обмеження проти РФ:
- санкції проти 21 фізичної особи та 53 компаній;
- обмеження щодо 100 суден російського "тіньового флоту";
- зниження цінової межі на російську нафту.
Уряд Канади наголошує, що ці заходи мають зменшити фінансові можливості Росії вести війну.
У Оттаві заявили, що підтримка України залишається незмінною. Канада продовжуватиме надавати Україні військову допомогу для захисту її свободи та досягнення тривалого миру.
Допомога від Канади
Канада, зокрема, є співголовою разом з Україною в Міжнародній коаліції з повернення українських дітей.
Також міністерка підтвердила готовність Оттави й надалі підтримувати відновлення та реконструкцію України, зокрема посилення енергетичної безпеки.
Раніше повідомлялося, що Канада розглядає можливість розміщення своїх військових в Україні у разі укладення мирної угоди. Прем’єр-міністр Марк Карні зазначав, що початковий внесок країни у безпекові гарантії може включати підготовку українських військових.
Крім того, наприкінці минулого року Карні оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на 2,5 млрд доларів. Також Канада офіційно приєдналася до європейської оборонної програми SAFE на 150 млрд євро, що відкриває доступ до спільних закупівель озброєнь.