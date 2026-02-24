ua en ru
Украина получит сотни бронемашин и миллиарды долларов от Канады

Украина, Вторник 24 февраля 2026 19:53
Украина получит сотни бронемашин и миллиарды долларов от Канады Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России правительство Канады подтвердило дальнейшую поддержку Украины и объявило о новом пакете военной, финансовой и энергетической помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады.

Канада продлевает военную миссию UNIFIER

Министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти заявил о продлении операции UNIFIER еще на три года - до 2029 года.

В рамках миссии канадские военные продолжат обучать украинских военнослужащих и командиров. Количество персонала Канады будет увеличено, что позволит лучше адаптировать подготовку к потребностям украинской армии.

2 миллиарда долларов военной помощи

Канада объявила о выделении 2 миллиардов долларов военной поддержки на 2026-2027 финансовый год.

Кроме того, Украина получит более 400 бронированных машин, среди которых:

  • 66 легких бронированных транспортных средств LAV 6;
  • 383 бронированных автомобиля Senator.

Это должно усилить возможности ВСУ на поле боя.

Помощь энергетике Украины

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила о выделении дополнительных 20 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.

Деньги пойдут на закупку оборудования для ремонта и восстановления критической энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими ударами.

Новые санкции против России

Параллельно Канада вводит новые ограничения против РФ:

  • санкции против 21 физического лица и 53 компаний;
  • ограничения в отношении 100 судов российского "теневого флота";
  • снижение ценового предела на российскую нефть.

Правительство Канады отмечает, что эти меры должны уменьшить финансовые возможности России вести войну.

В Оттаве заявили, что поддержка Украины остается неизменной. Канада будет продолжать оказывать Украине военную помощь для защиты ее свободы и достижения длительного мира.

Помощь от Канады

Канада, в частности, является сопредседателем вместе с Украиной в Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Также министр подтвердила готовность Оттавы и в дальнейшем поддерживать восстановление и реконструкцию Украины, в частности усиление энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что Канада рассматривает возможность размещения своих военных в Украине в случае заключения мирного соглашения. Премьер-министр Марк Карни отмечал, что начальный вклад страны в гарантии безопасности может включать подготовку украинских военных.

Кроме того, в конце прошлого года Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на 2,5 млрд долларов. Также Канада официально присоединилась к европейской оборонной программе SAFE на 150 млрд евро, что открывает доступ к совместным закупкам вооружений.

