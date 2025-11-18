Україна отримає SAMP-T, а Рада перенесла голосування за бюджет-2026: новини за 17 листопада

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 17 листопада - у матеріалі РБК-Україна .

Іран може бути однією з країн, яка потрапить під санкції США за торгівлю з Росією, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці працюють над законодавством, яке запровадить санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією.

"Ми можемо додати Іран (до цього списку - ред.)", - сказав він журналістам.

У Балаклії зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару окупантів по житловому кварталу, - ДСНС

Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу. За попередніми даними 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.

Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі.

У фракції "Слуга народу" загострилися внутрішні протиріччя на тлі скандалу, пов’язаного зі справою бізнесмена та медіаменеджера Тимура Міндіча

За інформацією РБК-Україна, частина депутатів відчуває себе обдуреною двічі.

Перший раз, коли їх переконували, що потрібно голосувати за закон про урізання незалежності НАБУ і САП, тому що вони нібито "не тим займаються" і взагалі, мало не російські шпигуни. І вдруге - коли в медіа з'явилася версія про те, що напад на НАБУ і САП пов'язаний з інтересом цих органів до Міндіча і Чернишова, а "нагорі" депутатів переконували, що це все фейк.

Зеленський і Макрон підписали "історичну угоду"

Нагадаємо, напередодні глава держави анонсував, що між Україною та Францією на посилення бойової авіації України та захисту неба буде підписана дана угода. Згідно із заявою Єлисейського палацу, документ розрахований на приблизно 10 років.

Вона передбачає можливі майбутні контракти на придбання Україною близько 100 винищувачів Rafale з пов'язаним з ними озброєнням, а також іншої зброї, включаючи ППО SAMP-T, радіолокаційні системи та безпілотники.

Свириденко заявила про початок аудиту "Енергоатому": коли будуть перші результати

Прем'єр розповіла, що вона обговорила проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери з головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою.

Чи вплине скандал із Міндічем на допомогу Україні від партнерів: що каже Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що ризик впливу корупційного скандалу у сфері енергетики на міжнародну допомогу Україні існує. Але українцям потрібно зберігати холодний розум, щоб не погіршити ситуацію.

"Такий ризик існує (негативного впливу на допомогу через скандал - ред.). Нам потрібно про це замислитися і не дати ще й собі додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше "накручують" негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу", - звернув увагу начальник ГУР.

Скільки комплексів SAMP-T передасть Франція? Зеленський назвав точну цифру

Очікується суттєве посилення оборонних спроможностей України в межах нової угоди з Францією. Мова про ППО та літаки. За словами Зеленського, Україна зможе отримати 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, 100 бойових літаків Rafale F-4, а також низку іншого високотехнологічного обладнання.

"Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, 6 пускових. Це для когось технічні деталі, але для нас це важливо", - сказав Зеленський.

Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату

Розгляд Верховною Радою законопроєкта про державний бюджет-2026 у другому читанні та в цілому відбудеться 2 грудня.

"Було б ідеально це зробити (ухвалити держбюджет на 2026 рік - ред.) 1 грудня, в понеділок, але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня", - зазначила депутатка.

Орбан відзначився цинічною заявою про допомогу Україні: "відправка горілки алкоголіку"

"У той час, коли стало ясно, що військова мафія розкрадає гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинити виплати, президент Комісії пропонує виділити ще більше коштів (Україні - ред.). Уся ця справа нагадує спробу допомогти алкоголіку, відправивши йому ще один ящик горілки", - заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Бельгія замовила дрони-перехоплювачі після інцидентів із невідомими безпілотниками

Міністр оборони Тео Франкен розповів, що підписав у Ризі угоду з латвійською компанією Origin Robotics про купівлю автономних дронів Blaze, які можна використовувати для виявлення і знищення ворожих дронів.

"Через кілька тижнів ці дрони-перехоплювачі посилять наші можливості", - зазначив він.