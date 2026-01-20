ua en ru
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше

Україна, Вівторок 20 січня 2026 13:24
UA EN RU
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Проблема протиповітряної оборони України полягає не у зменшенні запасів ракет ППО, а у суттєвому зростанні кількості ракет, які Росія застосовує під час атак.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

Росія наростила кількість ракет і балістики

За словами Зеленського, Україна отримала більше систем ППО, однак РФ значно збільшила використання ракет, зокрема балістичних. Російська сторона продовжує нарощувати виробництво озброєння, отримуючи компоненти від окремих країн і приватних компаній.

"Вони отримують компоненти від, на жаль, партнерських країн, від приватного сектора. Але, тим не менш треба знижувати їх можливості виробляти ці ракети, але це поки що не відбувається", - каже він.

Проти балістики працює лише Patriot

Зеленський підкреслив, що наразі єдиним ефективним засобом проти балістичних ракет залишаються ракети PAC-3 для систем Patriot.

У зв’язку з цим Україна критично потребує збільшення постачання ракет ППО та безперебійної допомоги з боку партнерів, насамперед Сполучених Штатів.

Боротьба з "Шахедами" триває

Президент також зазначив, що Росія в рази збільшила кількість дронів-камікадзе типу "Шахед". Водночас Україна наростила кількість перехоплювачів та мобільних вогневих груп, що дозволяє знаходити ефективні рішення для протидії цій загрозі.

"Тобто ми знаходимо інструменти. Ми поборемо в кінці кінці "Шахеди". Ми повинні це зробити, без цього ніяк не вижити", - наголосив Зеленський.

Ключова роль США та єдності Заходу

Окремо глава держави звернув увагу на вирішальну роль США у протидії балістичним загрозам. За його словами, своєчасність постачань та робота міжнародних програм із закупівлі ракет мають критичне значення.

"Щоб PURL працювала і партнери допомагали нам купувати відповідні ракети. Від єдності США та Європи дуже багато залежить в безпеці українців", - підсумував президент.

Днями, за словами Зеленського, в Україні було кілька систем ППО без ракет, однак необхідні боєприпаси вже надійшли.

Водночас у Міноборони зазначають, що країна й надалі потребує додаткових ракет для комплексів Patriot та NASAMS, аби захистити критичну інфраструктуру від масованих атак РФ.

