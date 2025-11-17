Орбан відзначився цинічною заявою про допомогу Україні: "відправка горілки алкоголіку"

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував прохання Єврокомісії про нову допомогу Україні та згадав корупційний скандал в "Енергоатомі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу угорського уряду в соцмережі X .

За словами Орбана, він отримав лист від глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому вона пише про значний дефіцит фінансування України і просить виділити додаткові кошти.

"Це вражає. У той час, коли стало ясно, що військова мафія розкрадає гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинити виплати, президент Комісії пропонує виділити ще більше коштів. Уся ця справа нагадує спробу допомогти алкоголіку, відправивши йому ще один ящик горілки. Угорщина не втратила здоровий глузд", - розкритикував пропозицію фон дер Ляєн угорський прем'єр.

Примітно, що згідно з рейтингом країн за рівнем корупції, складеним на основі індексу сприйняття корупції, Угорщина посідає останнє місце серед усіх держав Євросоюзу і 82 місце в загальному світовому рейтингу.

При цьому Україна в цьому ж рейтингу перебуває на 105 місці.

Рейтинг складає авторитетна міжнародна організація Transparency International.