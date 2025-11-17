У "Слузі народу" заговорили про розвал монокоаліції на тлі справи Міндича? Що відомо

За інформацією РБК-Україна, частина депутатів відчуває себе обдуреною двічі.

Перший раз, коли їх переконували, що потрібно голосувати за закон про урізання незалежності НАБУ і САП, тому що вони нібито "не тим займаються" і взагалі, мало не російські шпигуни.

І вдруге - коли в медіа з'явилася версія про те, що напад на НАБУ і САП пов'язаний з інтересом цих органів до Міндіча і Чернишова, а "нагорі" депутатів переконували, що це все фейк.

"Виходить, все, що нам антикорумпи місяцями розповідали - так це все правда?!" - кажуть рядові нардепи зі "Слуги народу".

За словами джерел, розрив внутрішньоелітного "суспільного договору" означає, що багато депутатів почувають себе вільними від зобов’язань. Це може проявлятися у відмові голосувати "за вказівкою" або навіть у виході з фракції, що особливо небезпечно для монобільшості, яка налічує формально 229 депутатів, але реально дає лише 170–180 голосів.

"У нашому фракційному чаті обговорення досить стримані. Там зараз не дуже намагаються вести розмову про цю історію, побоюючись, що потім скріншоти з їхнім листуванням опиняться в ЗМІ. В окремих чатах груп градус дискусії набагато вищий. Але поки що не видно, щоб хтось готувався виходити з фракції," - зазначає інше джерело видання в СН.

Цілістність фракції

Ще один депутат розповідає, що реальні настрої "під куполом" можна буде зрозуміти сьогодні і завтра, коли нардепи зберуться в Києві. І він не впевнений, що ситуацію вдасться утримати під контролем. Особливо з огляду на те, що на Банковій нібито посварилися з головою фракції Давидом Арахамією, який роками виконував роль парламентського менеджера.

У будь-якому випадку, навіть якщо і вдасться зберегти цілісність коаліції, то напевно в Раді стане складніше збирати голоси під важливі законопроекти. Особливо - під ті, які виходять з Кабміну.

Зокрема, мова про голосування за держбюджет на наступний рік у другому читанні, запланованому на цей тиждень. Наразі його взагалі прибрали з порядку денного. Відмовилися і від проведення традиційної наради з порядку денного за участю верхівки парламенту, Кабміну та Офісу президента.

"Тепер до кожного урядового документа будуть придивлятися більш ретельно. Те саме стосується і призначень в уряд – про будь-які "пакетні" голосування за міністрів на довгу перспективу можна забути" - каже один зі співрозмовників.

За словами іншого джерела РБК-Україна, на Банковій якраз намагалися повернути ситуацію в звичне русло, закликаючи депутатів проголосувати за бюджет. І тим самим ще й дати сигнал, що все під контролем.

"Але так це вже не спрацює. Почалося повстання "зелених кнопочок". Для початку нам потрібні "заходи щодо відновлення довіри", – каже нардеп.