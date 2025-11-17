ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Чи вплине скандал із Міндічем на допомогу Україні від партнерів: що каже Буданов

Київ, Понеділок 17 листопада 2025 20:07
UA EN RU
Чи вплине скандал із Міндічем на допомогу Україні від партнерів: що каже Буданов Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ризик впливу корупційного скандалу у сфері енергетики на міжнародну допомогу Україні існує. Але українцям потрібно зберігати холодний розум, щоб не погіршити ситуацію.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Вплив на допомогу Україні

"Такий ризик існує (негативного впливу на допомогу через скандал - ред.). Нам потрібно про це замислитися і не дати ще й собі додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше "накручують" негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу", - звернув увагу начальник ГУР.

Він звернув увагу, що невдоволення українців - це нормальна реакція, оскільки в людей немає світла, і на цьому тлі було викрито корупцію у сфері енергетики.

"Але ми повинні самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу", - попередив Буданов.

Реакція Буданова на скандал

Начальник ГУР, коментуючи скандал, зазначив, що антикорупційні органи "зробили свою роботу".

"Позиція президента (Володимира Зеленського - ред.) абсолютно правильна. Він усе це побачив і ухвалив правильні рішення: одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад", - додав Буданов.

Також він зазначив, що крапку в цьому питанні має поставити суд, оскільки Україна - правова держава.

"Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо під час війни в соціально важливій сфері, мають бути покарані. Жодних виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", - уточнив генерал.

Схема в "Енергоатомі"

Нагадаємо, детективи НАБУ встановили, що в Україні діяла злочинна організація, діяльність якої контролював бізнесмен Тимур Міндіч.

Правопорушники вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому", а отримані гроші відмивали.

У Єврокомісії, коментуючи такий скандал, зазначили, що антикорупційні органи України зробили свою роботу.

Детальніше про те, як світ реагує на викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Кирило Буданов ГУР Энергоатом Корупція Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Україна першою отримає SAMP-T нового покоління з поліпшеними характеристиками, - Макрон
Україна першою отримає SAMP-T нового покоління з поліпшеними характеристиками, - Макрон
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського