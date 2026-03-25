Україна отримає кошти на ремонт доріг: які напрямки у пріоритеті

"Кошти будуть спрямовані на відновлення під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області, відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області, а також реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт", - повідомив Кулеба.

За його словами, перший транш у межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" складе 134 млн євро.

Окремий пункт - ключові міжнародні маршрути: Київ - Чоп (М-06), Київ - Ковель - Ягодин (М-07), Львів - Шегині (М-11) та Одеса - Рені (М-15). Саме ці дороги забезпечують основні логістичні коридори до країн Європейського Союзу і роботу експорту.

Крім того, щонайменше 4 000 кілометрів доріг на прифронтових територіях потребують відновлення і посилення.

"Ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів", - додав Кулеба.