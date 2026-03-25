Україна отримає кошти на ремонт доріг: які напрямки у пріоритеті

15:37 25.03.2026 Ср
2 хв
Ключові міжнародні маршрути мають бути відремонтовані першими
aimg Тетяна Степанова
Фото: Україна отримає кошти на ремонт деяких доріг (facebook.com.avtomobilnidorogu)

Верховна Рада України підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), яка передбачає залучення 230 млн євро на відновлення дорожньої інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"Кошти будуть спрямовані на відновлення під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області, відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області, а також реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт", - повідомив Кулеба.

За його словами, перший транш у межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" складе 134 млн євро.

Окремий пункт - ключові міжнародні маршрути: Київ - Чоп (М-06), Київ - Ковель - Ягодин (М-07), Львів - Шегині (М-11) та Одеса - Рені (М-15). Саме ці дороги забезпечують основні логістичні коридори до країн Європейського Союзу і роботу експорту.

Крім того, щонайменше 4 000 кілометрів доріг на прифронтових територіях потребують відновлення і посилення.

"Ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів", - додав Кулеба.

Ремонт доріг в Україні після зими

Нагадаємо, Україна цьогоріч планує масштабний ремонт доріг, які зазнали значних руйнувань упродовж зими. Пріоритетом стануть міжнародні і ключові оборонні логістичні маршрути, зокрема траси Київ-Чоп та Київ-Одеса.

До робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад. Мінрозвитку й Агенція відновлення отримали завдання протягом двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що загальна потреба на ремонт доріг становить 52 млрд гривень.

Роботи проходитимуть у два етапи: перший завершиться у червні, а другий триватиме до жовтня.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко уточнила, що з резервного фонду спрямують щонайменше 10 млрд гривень на будівництво та ремонт шляхів у прифронтових районах. Ці кошти пройдуть через бюджет Міністерства оборони, оскільки йдеться про критично важливі евакуаційні шляхи.

