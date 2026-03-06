ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Дві траси в пріоритеті. Стало відомо, які дороги в Україні планують "підлатати" до червня

08:27 06.03.2026 Пт
2 хв
Коли закінчиться другий етап ремонту доріг?
aimg Катерина Гончарова aimg Василина Копитко
Дві траси в пріоритеті. Стало відомо, які дороги в Україні планують "підлатати" до червня Цьогоріч ремонт доріг відбуватиметься у два етапи (фото: Getty Images)

Україна цьогоріч планує масштабний ремонт доріг, які зазнали значних руйнувань упродовж зими. Пріоритетом стануть міжнародні і ключові оборонні логістичні маршрути, зокрема траси Київ-Чоп та Київ-Одеса.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Читайте також: Коли залатають ями на дорогах: Кабмін поставив чіткий дедлайн

Головне:

  • Рішення Кабміну: Уряд розподілить додаткові кошти на ремонт доріг, ймовірно вже 6 березня.
  • Пріоритетні траси: Ремонтні роботи на трасах М-05 (Київ - Одеса) та М-06 (Київ - Чоп) мають завершити до 1 червня.
  • Фінансування: Загальна потреба у відновленні становить 52 млрд гривень.

Дві траси в пріоритеті. Стало відомо, які дороги в Україні планують &quot;підлатати&quot; до червняЧому дороги в Україні такі погані: основні причини (інфографіка РБК-Україна)

Пріоритетні маршрути та терміни

Уряд готує масштабне рішення щодо відновлення дорожньої інфраструктури. Вже 6 березня Кабінет міністрів може розподілити додаткові кошти на ремонти, оскільки наявного ресурсу в 4,6 млрд грн недостатньо для подолання наслідків важкої зими.

"Пріоритет міжнародні й ключові логістичні маршрути. Зокрема, М-05 Київ - Одеса, М-06 Київ - Чоп і дороги, що забезпечують оборонну логістику", - кажуть в Агентстві відновлення.

Роботи на цих маршрутах мають завершити до літа.

Додамо, що днями стало відомо, що скоро виділять додаткові три мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ямкові ремонти у прифронтових регіонах, відремонтують дороги загального користування з високою інтенсивністю руху.

Масштаб проблеми та фінансування

Президент Володимир Зеленський зазначив, що загальна потреба на ремонт доріг сьогодні становить 52 млрд грн. Роботи проходитимуть у два етапи: перший завершиться у червні, а другий триватиме до жовтня.

Прем'єрка Юлія Свириденко уточнила, що з резервного фонду спрямують щонайменше 10 млрд грн (загалом 12,6 млрд) на будівництво та ремонт шляхів у прифронтових районах. Ці кошти пройдуть через бюджет Міністерства оборони, оскільки йдеться про критично важливі евакуаційні шляхи.

Раніше ми писали про те, що міст Патона у Києві залишається придатним для проїзду, однак водії повинні дотримуватися лімітів на вагу і кількість смуг руху. Нещодавня технічна нарада фахівців залишила в силі обмеження, які ввели ще у 2020 році.

Читайте також про те, що у Києві повноцінний ремонт доріг розпочнуть після стабілізації погодних умов, оскільки морози й сніги призвели до погіршення стану покриття.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса
Новини
Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга
Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні