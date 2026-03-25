Украина получит средства на ремонт дорог: какие направления в приоритете

"Средства будут направлены на восстановление подъездов к пунктам пропуска во Львовской области, восстановление дорожной инфраструктуры в Одесской области, а также реализацию проектов, которые обеспечивают стабильную логистику и экспорт", - сообщил Кулеба.

По его словам, первый транш в рамках инициативы ЕС "Пути солидарности" составит 134 млн евро.

Отдельный пункт - ключевые международные маршруты: Киев - Чоп (М-06), Киев - Ковель - Ягодин (М-07), Львов - Шегини (М-11) и Одесса - Рени (М-15). Именно эти дороги обеспечивают основные логистические коридоры в страны Европейского Союза и работу экспорта.

Кроме того, по меньшей мере 4 000 километров дорог на прифронтовых территориях нуждаются в восстановлении и усилении.

"Это соглашение также позволяет улучшить соединение с сетью TEN-T, уменьшить узкие места в логистике, повысить безопасность движения и ускорить доставку гуманитарных и экспортных грузов", - добавил Кулеба.