ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Кабміні назвали дедлайн по ремонту доріг після зими: коли залатають ями

Україна, П'ятниця 27 лютого 2026 13:44
UA EN RU
В Кабміні назвали дедлайн по ремонту доріг після зими: коли залатають ями Ілюстративне фото: на більшості доріг в Україні ремонт прострочений на кілька років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Вже за пів року дороги в Україні мають привести до ладу. Першочергові роботи, які передбачають ямковий ремонт, потребують 14 млрд гривень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Раді.

Читайте також: Свириденко доручила терміново готувати ремонт доріг: які траси відновлять першими

"Цього року зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. У нас поєднання різких температурних коливань, снігопадів, крижаного дощу - це все призвело до того, що йде прискорення руйнування покриття", - зазначив Кулеба.

За його словами, наразі загальна деформація обсягу на основних дорогах країни перевищує 23 млн квадратних метрів.

"Що стосується фінансового ресурсу, це близько 32 млрд гривень. У 2026 році в бюджеті закладено 10,8 млрд гривень. 4 мільярди вже спрямовані на зимове утримання, і близько 2 млрд необхідно на підготовку до наступного опалювального сезону, відповідно близько 4, 5 млрд залишається на ремонт ямковий у цьому році", - сказав міністр.

Ремонти в деяких областях вже стартували

Кулеба додав, що першочергові роботи на суму більше ніж 14 млрд гривень перебувають в обробці. План робіт вже складений, а в деяких областях, де дозволяє температурний режим, ремонти почались цього тижня.

"Це ямковий ремонт безпосередньо, але протягом наступних шести місяців я впевнений, що ми приведемо до ладу основні наші дороги", - зазначив він

Віцепрем'єр з відновлення підкреслив, що проблеми накопичувалася роками і ситуація є складною. Зокрема, на більшості доріг міжремонтні терміни прострочені на два і більше роки.

"Звичайно, додаткове навантаження додала війна, тому урядом прийнято рішення шукати додаткове фінансування. Воно вкрай необхідне нам, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", - заявив він.

За словами Свириденко, якщо фінансування на ремонт доріг не вистачатиме, гроші братимуть з резервного фонду, а також шукатимуть додаткові джерела.

Ремонт доріг на Київщині

Нагадаємо, на державних дорогах Київської області триває екстрений ямковий ремонт для стабілізації проїзду.

У зимовий період дорожники використовують технологію холодного асфальту. Цей метод є загальноєвропейською практикою (застосовується в Німеччині, Польщі та Чехії) для швидкого усунення пошкоджень у морозну погоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко
Новини
Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленський про те, чому не віддасть Донбас
Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленський про те, чому не віддасть Донбас
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі