В Кабміні назвали дедлайн по ремонту доріг після зими: коли залатають ями
Вже за пів року дороги в Україні мають привести до ладу. Першочергові роботи, які передбачають ямковий ремонт, потребують 14 млрд гривень.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Раді.
"Цього року зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. У нас поєднання різких температурних коливань, снігопадів, крижаного дощу - це все призвело до того, що йде прискорення руйнування покриття", - зазначив Кулеба.
За його словами, наразі загальна деформація обсягу на основних дорогах країни перевищує 23 млн квадратних метрів.
"Що стосується фінансового ресурсу, це близько 32 млрд гривень. У 2026 році в бюджеті закладено 10,8 млрд гривень. 4 мільярди вже спрямовані на зимове утримання, і близько 2 млрд необхідно на підготовку до наступного опалювального сезону, відповідно близько 4, 5 млрд залишається на ремонт ямковий у цьому році", - сказав міністр.
Ремонти в деяких областях вже стартували
Кулеба додав, що першочергові роботи на суму більше ніж 14 млрд гривень перебувають в обробці. План робіт вже складений, а в деяких областях, де дозволяє температурний режим, ремонти почались цього тижня.
"Це ямковий ремонт безпосередньо, але протягом наступних шести місяців я впевнений, що ми приведемо до ладу основні наші дороги", - зазначив він
Віцепрем'єр з відновлення підкреслив, що проблеми накопичувалася роками і ситуація є складною. Зокрема, на більшості доріг міжремонтні терміни прострочені на два і більше роки.
"Звичайно, додаткове навантаження додала війна, тому урядом прийнято рішення шукати додаткове фінансування. Воно вкрай необхідне нам, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", - заявив він.
За словами Свириденко, якщо фінансування на ремонт доріг не вистачатиме, гроші братимуть з резервного фонду, а також шукатимуть додаткові джерела.
Ремонт доріг на Київщині
Нагадаємо, на державних дорогах Київської області триває екстрений ямковий ремонт для стабілізації проїзду.
У зимовий період дорожники використовують технологію холодного асфальту. Цей метод є загальноєвропейською практикою (застосовується в Німеччині, Польщі та Чехії) для швидкого усунення пошкоджень у морозну погоду.