Зеленський закликав Європу використати активи РФ: це питання виживання України

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg Television.

За його словами, фінансова підтримка є критично необхідною для України, щоб утримати економіку та продовжувати боротьбу проти російської агресії.

"Я сподіваюся, ми отримаємо це рішення. В іншому випадку нам доведеться шукати альтернативу - це питання нашого виживання. Тому ми дуже цього потребуємо. І я розраховую на партнерів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, ЄС відклав до грудня рішення щодо використання російських державних активів для надання Україні кредитів на суму близько 140 мільярдів євро. Кошти потрібні Києву вже на початку наступного року.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс нещодавно попередив, що без надійних фінансових зобов’язань з боку Європи МВФ не зможе розблокувати новий пакет допомоги для Києва, який може скласти близько 8 мільярдів доларів.

Зеленський наголосив, що саме Росія має заплатити за війну.

"Росія має заплатити за цю війну, - каже Зеленський.

Він вважає, що гроші з заморожених активів допоможуть Україні придбати більше засобів протиповітряної оборони у США та Європі та фінансувати виробництво дронів для ударів по російських цілях.

Зеленський також звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом подати "сигнал" європейським лідерам, щоб ті активніше діяли.

"У США заморожено понад п’ять мільярдів російських активів - можливо, він вирішить витратити ці гроші. Це допоможе. Коли США ухвалюють рішучі санкції, європейські партнери зазвичай також діють активніше", - підсумував Зеленський.