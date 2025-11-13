Зеленський закликав Європу використати активи РФ: це питання виживання України
Європейський Союз має подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів.
Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg Television.
За його словами, фінансова підтримка є критично необхідною для України, щоб утримати економіку та продовжувати боротьбу проти російської агресії.
"Я сподіваюся, ми отримаємо це рішення. В іншому випадку нам доведеться шукати альтернативу - це питання нашого виживання. Тому ми дуже цього потребуємо. І я розраховую на партнерів", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, ЄС відклав до грудня рішення щодо використання російських державних активів для надання Україні кредитів на суму близько 140 мільярдів євро. Кошти потрібні Києву вже на початку наступного року.
Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс нещодавно попередив, що без надійних фінансових зобов’язань з боку Європи МВФ не зможе розблокувати новий пакет допомоги для Києва, який може скласти близько 8 мільярдів доларів.
Зеленський наголосив, що саме Росія має заплатити за війну.
"Росія має заплатити за цю війну, - каже Зеленський.
Він вважає, що гроші з заморожених активів допоможуть Україні придбати більше засобів протиповітряної оборони у США та Європі та фінансувати виробництво дронів для ударів по російських цілях.
Зеленський також звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом подати "сигнал" європейським лідерам, щоб ті активніше діяли.
"У США заморожено понад п’ять мільярдів російських активів - можливо, він вирішить витратити ці гроші. Це допоможе. Коли США ухвалюють рішучі санкції, європейські партнери зазвичай також діють активніше", - підсумував Зеленський.
Російські активи
Міжнародні партнери України продовжують шукати шляхи для покриття дефіциту державного бюджету на 2025 рік. Один із варіантів, який зараз активно обговорюється, - створення так званого "репараційного кредиту", що дозволить спрямувати заморожені російські активи на підтримку України.
Попри затримку з ухваленням відповідних рішень, критичних ризиків для державних фінансів наразі немає, адже потреби бюджету на поточний рік уже забезпечені.
Європейська комісія тим часом працює над новим планом фінансової допомоги Україні, подробиці якого очікуються найближчим часом.