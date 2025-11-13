Украина получит 6 млрд евро с доходов замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

"Только за один день на прошлой неделе Россия запустила более 40 баллистических и крылатых ракет, а также почти 500 беспилотников, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Две крупные электростанции были уничтожены", - заявила глава Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что уже сегодня Евросоюз выделит почти 6 млрд евро из кредита ERA и фонда для Украины.

"Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины. Мы возместим ущерб, нанесенный российскими ударами. Мы стабилизируем энергосеть Украины - экспортируя более 2 гигаватт электроэнергии в Украину. И мы защитим критически важную инфраструктуру. Эта зима определит будущее войны", - добавила она.