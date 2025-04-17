Україна не обговорюватиме території до припинення вогню, - Зеленський

Українська сторона готова до безумовного припинення вогню, але питання територіальної цілісності не буде обговорюватися до досягнення цього етапу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Українська сторона готова до безумовного припинення вогню, але питання територіальної цілісності не буде обговорюватися до досягнення цього етапу.

"Ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню, і до припинення вогню ми не обговорюємо території. Ви знаєте моє ставлення і які у нас червоні лінії, ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території російськими", - підкреслив Зеленський.

Він також висловив своє ставлення до стратегії спецпосланник США Стіва Віткоффа, зазначивши, що вважає її небезпечною. На думку Зеленського, Віткофф може свідомо або несвідомо поширювати російські наративи, що не допомагає у мирних переговорах.

"Я не бачу у нього мандату обговорювати українські території. Вони наші, вони належать не тільки нам, а й майбутнім українцям", - додав Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна готова підтримувати припинення вогню, але вважає, що Росія не готова до цього, оскільки вона намагається захопити більше території, підвищуючи градус напруженості.

"Чим більше Трамп буде до серйозних санкцій та кроків щодо Росії, тим ми будемо ближче до припинення вогню", - резюмував Зеленський.

Переговорний процес щодо завершення війни

США ініціювали декілька раундів перемовин та зустрічей з делегаціями України на яких запропонували повне перемир’я з Росією. Аналогічні зустрічі відбулись між Штатами та Росією.

За підсумками перемовин Україна погодилась на перемир'я з Росією. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після перемовин Москви та Вашингтону Росія також оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками. Однак у Росії не підтримали ідею перемир'я, заявивши, що ця угода не вирішить "не вирішують проблем" Росії.

На тлі цих подій спецпосланник США Стів Вфткофф здійснив візит до Росії, де зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Потім у нього відбулись майже п'ятигодинні перемовини з Путіним.

Після зустрічей з росіянами Віткофф посилив свої проросійські заяви. Зокрема він заявив про те, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій".

Також Reuters писало, що на думку Віткоффа, найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.