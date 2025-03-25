Заборона на удари по енергетиці і не тільки. Про що Україна та США домовилися в Ер-Ріяді

Україна та США провели технічні консультації та обговорили безпеку енергетичної інфраструктури та навігації в Чорному морі. Сторони зосередилися на питанні звільнення військовополонених і повернення депортованих українських дітей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у Facebook.

"Виконуючи завдання президента України, ми продовжуємо працювати над наближенням справедливого миру та гарантуванням безпеки для нашої держави. Ця зустріч - логічне продовження успішних консультацій з США у Джидді. Ніхто більше за українців не прагне справедливого миру, наша позиція залишається чесною, прозорою та послідовною", - написав Умєров.

Які ключові результати перемовин США та України

Сторони домовилися гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі та заборонити використання комерційних суден у військових цілях. Також узгоджено припинення застосування сили в регіоні.

Україна наголошує, що вихід російських військових суден за межі Східної частини Чорного моря порушить домовленості. У разі таких дій Київ залишає за собою право на самозахист.

Досягнуто згоди про повну заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Це сприятиме стабілізації енергетичної ситуації в регіоні.

Сторони підтримують залучення третіх країн для контролю за виконанням енергетичних та морських домовленостей. Це дозволить забезпечити їхню ефективну реалізацію.

Переговори продовжаться з метою досягнення стійкого миру. Сторони працюватимуть над подальшими кроками у цьому напрямку.

США підтвердили підтримку в обміні військовополоненими, звільненні цивільних і поверненні депортованих українських дітей. Це питання залишається одним із ключових у переговорах.

Для реалізації домовленостей необхідно якнайшвидше провести додаткові технічні консультації. Вони допоможуть узгодити деталі, механізми моніторингу та контролю.

Що кажуть у США

Білий дім також опублікував заяву щодо результатів перемовин України та США у Саудівській Аравії. Варто зауважити, що заява Білого дому щодо перемовин майже ідентична заяві Умєрова.

Однак у ній також йдеться про те, що США та Україна вітають допомогу з боку третіх країн щодо підтримки виконання енергетичних і морських угод.

"Сполучені Штати повторили обом сторонам (Україні та Росії - ред.) імператив президента Дональда Трампа про те, що вбивства з обох сторін російсько-української війни мають припинитися, як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання", - сказано у повідомленні.

Саме тому Штати продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, укладених в Ер-Ріяді.

Переговорний процес щодо завершення війни

З початку березня США веде перемовини з делегаціями України та Росії щодо перемир'я. Зокрема, Штати запропонували ввести 30-денне припинення вогню між Україною та Росією.

Ця пропозиція була підтримана Україною, однак Кремль все ще не дав прямої згоди. При цьому росіяни висловили низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.

На вихідних в Ер-Ріяді відбувся черговий раунд переговорів США з делегаціями України та Росії щодо завершення війни.