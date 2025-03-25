Кремль назвав свої підсумки зустрічі зі США: перемир'я на морі без умов не буде

Росія оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії. У ній, зокрема, зазначено умови для перемир'я з Україною на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Перемир'я на морі

Як зазначили в Кремлі, в результаті переговорів США і Росія домовилися забезпечити в Чорному морі безпеку судноплавства, зокрема шляхом "організації належних заходів контролю шляхом огляду суден".

Також США пообіцяли сприяти відновленню російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив в інші країни, зниженню вартості страхування морських перевезень, а також розширенню доступу до портів і платіжних систем для проведення таких транзакцій.

У Кремлі підкреслюють, що такі домовленості можуть набути чинності тільки після:

зняття санкцій з "Россельхозбанка" та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством і добривами;

підключення таких організацій до SWIFT;

зняття санкцій з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив;

зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором;

зняття обмежень на постачання в РФ сільськогосподарської техніки.

Енергетичне перемир'я

Також російські та американські чиновники погодилися розробити заходи для реалізації заборони на удари по енергетичних об'єктах України і Росії на 30 днів, "починаючи з 18 березня".

Сторони привітали "добрі послуги" третіх країн, які спрямовані на підтримку реалізації часткового перемир'я між Україною і Росією.

США і РФ домовилися продовжувати роботу для досягнення міцного і тривалого миру.