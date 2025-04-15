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Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"

Вівторок 15 квітня 2025 09:28
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Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій" Фото: Стів Віткофф, спеціальний посланник США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф після зустрічі з диктатором Володимиром Путіним заявив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Віткоффа, якого цитує Bloomberg.

Коментуючи нещодавні переговори з Путіним, Віткофф назвав їх "переконливими" та заявив, що вони обговорили "кроки, які можуть покласти край війні в Україні", а також створити нові можливості для бізнесу.

За його словами, під час розмови, російський диктатор нібито звернувся до нього з проханням забезпечити "постійний мир". Ключ до загальної угоди, як пояснив Віткофф, "обертається навколо "п'яти територій". Водночас він не надав жодних деталей.

"Ця мирна угода стосується так званих п’яти територій, але в ній є набагато більше. Є протоколи безпеки, є стаття 5 НАТО, багато деталей. Це складна ситуація, що корениться в деяких реальних проблемних речах, що відбуваються між двома країнами... Я думаю, що ми можемо опинитися на порозі чогось дуже, дуже важливого для світу в цілому", - додав він.

За словами Віткоффа, Путін також порушив питання щодо центрального принципу НАТО, згідно з яким напад на одного члена є нападом на всіх членів.

Переговори Віткофф та Путіна

Нещодавно спецпосланник США здійснив візит до Москви, де зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Як писало Reuters, Віткофф пізніше заявив голові Білого дому Дональду Трампу про те, що найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.

У тому ж числі, під час поїздки, спецпосланник зустрівся й з Путіним. Детальніше про його візит до Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
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